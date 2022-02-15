İlk cemre ne zaman düşüyor? 2022'de 1.cemre ne zaman düşecek?

"İlk cemre ne zaman düşecek?" sorusu son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. İlk cemre ne zaman düşecek şeklinde yöneltile cemre tarihleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da merak ediliyor. İşte 2022 cemre düşme tarihleri...

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Yıllardır süregelen inanışa göre ilk Cemre, 19 Şubat tarihinde havaya düşmektedir. Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen bu inançta sonraki süreçler ise 26-27 Şubat ve 5-6 Mart şeklinde ilerlemektedir. Cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve son olarak ise toprağa düşmektedir.

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Birinci Cemrenin suya düşmesinin ardından İkinci Cemrenin 27 Şubat'ta suya, Üçüncü cemrenin ise 6 Mart'ta toprağa düşmesi bekleniyor.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Halk arasında baharın habercisi olarak kabul edilir ve soğuk zamanların geride kaldığını simgeler. Bu nedenle havaya, toprağa ve suya düşerek ısıttığı düşünülür.