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Ilıksu deresi yükseldi, ekipler plaj girişini kapattı

Zonguldak’ta yüksek kesimlerde etkili olan şiddetli yağış sonrası Ilıksu deresinin debisi yükseldi. Derenin yol ile aynı seviyeye çıkması üzerine itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlatarak plaj tesislerine girişi kapattı.

Çevre 07.07.2021, 14:15
Ilıksu deresi yükseldi, ekipler plaj girişini kapattı

Zonguldak’ta yüksek kesimlerde etkili olan şiddetli yağış sonrası Ilıksu deresinin debisi yükseldi. Derenin yol ile aynı seviyeye çıkması üzerine itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlatarak plaj tesislerine girişi kapattı.

Yağan şiddetli yağış sonrası Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde derenin debisi yükseldi. Yol ile aynı seviyeye yükselen dereyi gören vatandaşlar daha önce yaşanan seli hatırlayarak evleri için önlem aldı.

Derenin yükselmesi nedeniyle Ilıksu Plaj Tesisleri’ne gelen itfaiye ekipleri bölgede çalışma yaptı. Ekipler, plajın girişini şerit çekerek kapattı.
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