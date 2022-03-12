Ilgaz Dağının zirvesinde İstiklal Marşını okuyup, Mehmet Akif Ersoy’u andılar

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstiklal Marşı Kabulünün 101. yılı dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anmak amacıyla Ilgaz Dağı Zirvesinde anma töreni düzenlendi. 2300 metre yükseklikte gerçekleştirilen anma töreninde jandarmalar tarafından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Timi, Jandarma Asayiş Timi ve Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) Timinden oluşan 25 kişilik ekip, Ilgaz Dağına tırmanarak kurulan kamp noktasından zirveye doğru iki kilometre boyunca yürüyerek doruk noktasına ulaştı. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoyu anma günü için 1,5 metre kalınlıktaki karın üzerine “101. Yıl” yazdı. Ayrıca jandarmalar tüm şehitler için saygı duruşunda bulunarak ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Ekipler, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u da Türk bayrağı açarak andı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u da Ilgaz Dağının zirvesinde anmaları vatandaşlardan beğeni topladı.