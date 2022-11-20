Ilgaz Dağı’nda yaban hayatı kameralara yansıdı

Kastamonu ile Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı’nı bünyesinde barındıran Ilgaz Dağı’nda vaşak ve kızıl geyik kameralara yansıdı.

Kastamonu ile Çankırı sınırları arasında yer alan Ilgaz Dağı’nda kış mevsimi öncesinde nesli tehlike altında olan vaşak ve kızıl geyik görüntülendi. Gece saatlerinde yiyecek aramak için Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda oteller bölgesine kadar gelen vaşak yürürken kameralara yansıdı. Ayrıca vatandaşların cep telefonuyla çektiği bir başka görüntüde arazide yürüyen kızıl geyik yer aldı. Kızıl geyiğin otladığı anlar da görüntülere yansıdı.