Ilgaz Dağı’nda Mart ayında mest eden kar güzelliği

Çankırı ve Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda Mart ayında etkili olan kar yağışı sonrasında mest eden görüntüler ortaya çıktı. Doğal güzelliği ile büyüleyen ‘Anadolu’nun yüce dağı’, havadan görüntülendi.

Çankırı ve Kastamonu sınırlarında yer alan ve “Ilgaz Anadolu’nun sen bir yüce dağısın” sözleriyle konu olan Ilgaz Dağı, geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrasında beyaz örtü ile mest ediyor. Bahar mevsimini karla karşılayan Ilgaz Dağı’nda kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ilgaz Dağı’nı ziyaret eden vatandaşlar ise büyüleyen manzaraya hayran kaldıklarını ifade ediyor.

Ilgaz Dağı’ndaki mest eden kar manzaraları dronla havadan görüntülendi.