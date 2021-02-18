İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: "Aşınızı hastanede de yaptırabilirsiniz"

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, sırası gelen vatandaşların koronavirüs aşısını il genelinde bulunan tüm kamu, üniversite ve özel hastanelerde yaptırabileceklerini belirtti.

Aşılama çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, aşı için Merkezî Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182’den randevu alan vatandaşların, daha çok aile hekimliklerini tercih ettiğini dile getirdi. Bu durumun zaman zaman aile hekimliklerinde yığılmalara sebebiyet verebildiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, vatandaşların hastanelerde bulunan aşı uygulama odalarında beklemeksizin aşılarını yaptırabileceklerini söyledi.

Aşılama için hastanelerde geniş ve ferah ortamlar hazırladıklarının altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, “Bakanlığımız talimatları doğrultusunda ilimizdeki kamu hastanelerinde 237 aşı uygulama odası oluşturduk. Olası yan etkiler için 30 dakika kadar gözlemde tutulduğundan buna yönelik de geniş ve ferah bekleme alanlarımız mevcut. Vatandaşlarımız, aile hekimliklerinin yanı sıra ikamet ettikleri adrese en yakın hastaneden randevu alarak, aşılarını yaptırabilirler” şeklinde konuştu.