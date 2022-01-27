İl Özel İdaresi ekipleri, yaşlı kadının yardım çağrısına kayıtsız kalmadı

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, yaşlı kadının çağrısına kayıtsız kalmadı. Köye ulaşan ekipler, hem samanlığın yolunu açtı hem de gıda ve yakacak yardımında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Şabanlı Köyü’nde yalnız yaşayan H.B., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yatalak hasta olan kız kardeşi ile gıda sıkıntısı çektiklerini ayrıca yoğun kar yağışından dolayı hayvanların yemlenmesi için samanlığa ulaşamadıklarını ifade etti. Bunun üzerine şehir genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, harekete geçti. Köye ulaşan ekipler, hem samanlığın yolunu açtı hem de gıda ve yakacak yardımında bulundu.