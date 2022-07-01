İl Kültür ve Turizm Müdürü Demirdağ: “Elazığ’ın önemli bir turizm potansiyeli var”

Elazığ’ın önemli bir turizm potansiyeli olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, “Yeni yeni gelişmeye ve tanınmaya başladı. Son dönemde yapılan tanıtımlar ve yatırımlar şehrimizde turizmin gelişmesine önemli katkılar sağladı" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, Elazığ’ın turizmi hakkında değerlendirmede bulundu. Elazığ ve bölgesinin önemli cazibe merkezlerinden olduğunu aktaran Demirdağ, Malatya, Bingöl, Erzincan Tunceli ile birlikte bölgede ciddi anlamda turizm faaliyetlerinin artış gösterdiğini aktardı.

Pandemiden sonra vatandaşların turizme yönelmeye başladığını aktaran İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, “Bölgemiz önemli cazibe merkezlerinden biridir. Son dönemlerde özellikle birçok bölge ve illerden ziyaretçi almaya başlayan bir destinasyonumuz var. Bölge ile birlikte önemli bir destinasyon. Malatya, Bingöl, Erzincan Tunceli ile birlikte bu bölgede ciddi anlamda turizm faaliyetleri artış gösterdi. Son dönemlerde ilimiz aldığı ziyaretçilerle memnuiyet oranını da ortaya koyuyor. Baktığımızda Harput bölgesinde son dönemlerde hafta sonları çok ciddi tur otobüslerinin ziyaretgahı haline geldiğini gördük. Buda bizi ümitlendiriyor. Pandemiden sonrası bu sürecin bu şekilde artış göstermesi de bizim turizm alanında çok daha iyi noktalara geleceğimizin göstergesi haline dönüşüyor. Diğer bölgelerimizde çok önemli ziyaretçiler alıyor. Sivrice bölgesi de önemli bir turizm bölgesi. Bölge için çok önemli bir cazip nokta. Buraya farklı illerden çok ciddi talep gelmektedir. Şehrimizin önemli bir turizm potansiyeli var. Yeni yeni gelişmeye ve tanınmaya başladı. Son dönemde yapılan tanıtımlar ve yatırımlar şehrimizde turizmin gelişmesine önemli katkılar sağladı. Bundan sonraki süreçte de hem şehrimizin yerel aktörleri hem de diğer dinamikleri, bu noktada önemli adımlar atarak şehrimizin turizmin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Harput’un bir tarihi kent ve merkez olduğunu vurgulayan Demirdağ, “Kültürel varlıklarıyla inanç turizmi noktasında çok önemli bir tarihi kentimiz. Hem şehrimizden hem farklı illerden ziyaretçiler ve turistlerin akın ettiği bir yer. Harput için şehir merkezinden çıkan insan bile bir ziyaretçi özelliği taşır. Çünkü insanlar oraya ya tarihi yerleri ziyarete gider yada gelen misafirlerini götürür. Dışarıdan da tur otobüsleri alıyoruz. Pandemiden önceki dönemler yapmış olduğumuz bir çalışmada Harput’a ciddi ziyaret olduğunu gördük. Bu ziyaretçi sayısının pandeminde sonraki dönemde yaptığımız gözlemlerde yine yoğunluğun olacağını gösteriyor. Buda bizi sevindiriyor. Umarım bundan sonraki süreçte de Harput gerçek kimliğini, güzelliğini, tarihi özelliğini insanlara sunacaktır. İnsanlar bunlar keşfettikçe turizm alanındaki artışı ciddi anlamda artacaktır” şeklinde konuştu.