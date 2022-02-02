İklim Krizine Karşı Z Raporu

Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik odaklı yayın platformu EKOIQ’nun kurucusu ve 2010 yılından beri Genel Yayın Yönetmeni olan Barış Doğru, gündelik yaşam kültürümüzün ve tüketim kalıplarımızın sürdürülebilir olmadığının artık açık bir gerçek haline geldiğini ve herkesin konfor alanlarından çıkarak değişime katılması gerektiğini belirtiyor.

Barış Doğru liderliğinde çalışan ekip, iklim krizinden, toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal eşitsizliklere kadar uzanan çalışmalarına 2022’de hız kazandırırken, iklim krizinden çıkışta, krizin en büyük mağdurlarından Z kuşağının önemli bir rol oynayacağını; herkesin onlara kulak vermesi gerektiğini ortaya koyan Z Raporu dosyasıyla tartışmayı ve dönüşümü genişletmeye çalışılıyor.

“Dijital dünyaya doğmuş bu yeni iklim kuşağını tanımak, tüm bu sorunların üstesinden gelebilmeleri için kendi dünyalarını kurmalarına izin vermek ve onlara bu zorlu yolculukta eşlik etmekten başka ne yapabiliriz” sorusu çevresinde hazırlanan bu dosyayla, herkese reddedemeyeceği bir yeni bakış kazandırıyor.