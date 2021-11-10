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İklim Değişikliği Konferansı’nın ilk taslak anlaşması yayınlandı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) kapsamında yayınlanan taslak anlaşmada, iklim değişikliğiyle mücadelede çok taraflılığın önemine ve uluslararası işbirliğinin hayati rolüne dikkat çekildi.

Çevre 10.11.2021, 12:26
İklim Değişikliği Konferansı’nın ilk taslak anlaşması yayınlandı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) kapsamında yayınlanan taslak anlaşmada, iklim değişikliğiyle mücadelede çok taraflılığın önemine ve uluslararası işbirliğinin hayati rolüne dikkat çekildi.

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında ülkelerin 1.5 derecenin üzerindeki sıcaklık artışlarını önlemek için emisyonları nasıl azaltacağını belirleyen anlaşmanın ilk taslağı yayınlandı. Yedi sayfalık taslak anlaşma, ülkelerin iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkmasına yardım etme konusuna ve finansman konusuna odaklanıyor. Anlaşmada ülkeler küresel ısınmayı 1.5 derece ile sınırlama hedefine ulaşmak için 2022 sonuna kadar ulusal eylem planlarındaki 2030 için emisyon azaltma hedeflerini tekrar gözden geçirmeye ve güçlendirmeye çağrıldı. Zengin ülkeleri fakir ülkelere verilen desteği artırmaya teşvik eden taslak anlaşmada, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlamasına yardımcı olmak için toplu iklim finansmanı tedariklerini acilen artırmaları için gelişmiş ülkelere çağrı yapıldı.

Gelecek yıl sonuna kadar ülkeleri yüzyılın ortalarında veya civarında net sıfır emisyona ulaşmak için planlar ve politikalar belirlemeye davet eden anlaşma, ülkelere fosil yakıtlara yönelik sübvansiyonların aşamalı olarak kaldırılmasını hızlandırmaları çağrısında bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadelede “çok taraflılığın önemi ve uluslararası işbirliğinin hayati rolünü” vurgulayan anlaşmadaki kararların katılımcı ülkeler tarafından cuma günü zirve sona ermeden önce müzakere edilip nihai bir sonuca varması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Glasgow’da 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’nda (COP26) 100’den fazla dünya lideri ve on binlerce delege, küresel bir tehdit olan iklim değişikliği krizini görüşmek üzere bir araya geldi.

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