İklim değişikliği ile mücadele konusunda “İklim Şurası” düzenlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda 21-25 Şubat tarihleri arasında Konya’da kapsamlı bir “İklim Şurası” düzenleyecek.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK temsilcilerinden 600’ün üzerinde katılımcının yer alacağı İklim Şurası’ndan çıkacak kararlar, iklim değişikliği konusunda yapılacak mevzuat çalışmalarına zemin sağlayacak. Şurada enerji, sanayi ve ulaştırma alanında sera gazı azaltımı, tarım, atık, binalar ve AKAKDO alanlarında sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş ve diğer sosyal politikalar ile bilim ve teknoloji konularının detaylı olarak ele alınması bekleniyor.

Şura kapsamında tüm üniversiteleri temsil eden “İklim Elçileri” bir aylık çalışmayla hazırladıkları 13 maddeden oluşan Gençlik Bildirgesi’ni sunacak. Şura boyunca Paris Anlaşması ve İklim Rejiminde Uluslararası Süreç, Yeşil Politika, Uluslararası Finansman, Bilim ve Teknoloji, İlk Kim Değişiyor, Yerelde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi, Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm panelleri düzenlenecek. 7 ayrı salonda düzenlenecek komisyon toplantıları ve bakan yardımcılarının yapacakları “Yuvarlak Masa Toplantıları” ile şura tamamlanacak.

Şura sonrası açıklanacak sonuç bildirgesi, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri belirlemesi, iklim konusunda geliştirilecek mevzuata katkı sağlaması, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum bağlamında temel politikalarla öncelikli eylemleri içeren bir yol haritası oluşturması öngörülüyor. Şura, 21 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da Gençlik oturumu ile başlayacak ve saat 11.00’de Gençlik Bildirgesi sunumu gerçekleşecek ve Bakan Murat Kurum açılış konuşmasını yapacak. Sonuç bildirgesi ise 25 Şubat Cuma günü Bakan Kurum tarafından kamuoyuna açıklanacak.