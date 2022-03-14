İkinci kez heyelanın meydana geldiği köyde vatandaşlar traktörlerle eşyalarını taşıdı

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü’nde ikinci kez meydana gelen heyelan nedeniyle 6 ev tedbir amaçlı boşaltırken vatandaşlar eşyalarını traktör yardımıyla güvenli yerlere taşıdı.

İlçeye bağlı Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesinde geçtiğimiz Şubat ayında sağanak yağış sonrası yumuşayan toprak heyelana neden olmuştu. Yollardaki ve bahçelerdeki çökmeler ve derin yarıklar nedeniyle 21 evde bulunan vatandaşlar tahliye edilmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı ile birlikte aynı mahallenin farklı bölgesinde ikinci kez heyelan meydana geldi. Mahalle yolunun iki tarafında da çökmelerin oluştuğu bölgede AFAD ekipleri inceleme yaptı. Ekipler bölgeyi gözlem altına alırken, tedbir amaçlı boşaltılan 6 evdeki vatandaşlar eşyalarını traktör yardımıyla güvenli yerlere taşıdı. Öte yandan direklerin yıkılması nedeniyle mahallede elektrikler kesilirken, mağdur olan afetzedeler yetkililerden yardım bekliyor.

“Köyümüzün durumu hiç iyi durumda değil”

Köy sakinlerinden İrfan Kurt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dünden beri suyun gelmesiyle çökmeler oluşuyordu. Dün geldiğimiz de bu kadar yoktu. Öğleden sonra 1-2 saat içerisinde bu hale geldi. Yetkililer burayı boşaltmamız gerektiğini söyledi. Şimdilik yapabileceğimiz bunlar ve taşınıyoruz. Eşyalarımızı traktörlerle almaya çalışıyoruz. Şimdilik bulduğumuz yerlere, akrabaların yanına taşıyoruz. Bu durumu yaşamayan bilemez. Bu durum sandığımız kadar basit bir durum değil. İçler acısı bir durum var. Köyümüzün yarısından fazlası boşaltılmıştı. Burada böyle bir şey olacağını düşünmüyorduk ama burası da bu hale geldi. Köyümüzün durumu hiç iyi durumda değil” dedi.

İrfan Kurt’un amcası Ergin Kurt da geceden itibaren evin önünde bir miktar çökme olduğunu belirtti.

Mahalle sakinlerinden Şahin Kurt ise, daha önce ufak tefek çatlaklıkların bulunduğu okulun heyelan nedeniyle daha tehlikeli duruma geldiğini ifade ederek, “Bu şekil değildi. Şuanda kullanılmaz, içerisine girilemez bir halde. Yolun iki tarafı da şuanda kesik. Diğer tarafta yaklaşık 15 hane var onlara ulaşım yok” diye konuştu.

Çatlaklıkların oluşması nedeniyle evini boşaltması istenilen Durdane Kurt, “Perşembe günü bir kütleme oldu. Cama çıktım baktım her yer çöküyor. Eşime çağırdım. 23 yaşında engelli oğlum var. Ev çok sıkıntılı, evde duramaz hale geldik” ifadelerine yer verdi.