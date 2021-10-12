İki yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyik kurtarıldı

ABD’nin Colorado eyaletinde 2 yıldır boynunda araba lastiğiyle dolaşan geyiğin yerinin tespit edilerek kurtarıldığı duyuruldu.

ABD’de Colorado Parkları ve Yaban Hayatı (CPW) yetkilileri, 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan bir geyiğin nihayet bulunduğunu ve lastikten kurtarıldığını açıkladı. Kurtarma çalışmasında ilk önce geyiğin boynundaki lastik kesilmeye çalışıldı, ancak içindeki çelikten dolayı bu yöntem mümkün olmadı. Boynuzlarının kesilmesine karar verilen geyik, uyuşturucu tabanca ile sakinleştirildi ve lastikten kurtarıldı. Görevliler, lastiğin içinin kirle dolu olduğunu ve hayvan için ağırlık oluşturduğunu belirtti. Kurtarmaya katılan Scott Murdoch, "Çıkarmak çok zordu" diyerek sadece geyiğin boynunda küçük bir yara ile tüy kaybı olduğunu ifade etti. Murdoch, geyiğin "şaşırtıcı derecede iyi" durumda olduğunu söyledi.

Kurtarma işlemi, görevlilerin 1 hafta içinde yaptıkları 4. deneme oldu. Geyiği sakinleştirmeye yönelik önceki girişimler, vahşi yaşam görevlilerinin yeterince yanına yaklaşamaması ve diğer geyiklerin yakınlarda olması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

2019 yılında fark edildi

Yaban hayatı görevlileri, boynunda lastik olan geyiği ilk olarak Temmuz 2019’da yaban keçisine yönelik nüfus araştırması yaparken fark etti. 270 kilogram ağırlığındaki geyiğin daha sonra Park County ile Jefferson County arasında birkaç kez dolaşırken görüldüğü, ancak kış aylarında uzun süre ortadan kaybolduğu ifade edildi. Lastiğin geyiğin boynuna nasıl geçtiği ise bilinmiyor.