banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Çorum depremle sallandı!
Çorum depremle sallandı!
Rus ve Ukraynalı sanatçılar
Rus ve Ukraynalı sanatçılar "Savaşa hayır" diyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

İki şahinin gökyüzündeki dansı kameralara yansıdı

Erzurum’da iki şahinin gökyüzünde adeta dans eder gibi süzüldüğü anlar kameralara yansıdı.

Çevre 12.08.2022, 09:52
İki şahinin gökyüzündeki dansı kameralara yansıdı

Erzurum’da iki şahinin gökyüzünde adeta dans eder gibi süzüldüğü anlar kameralara yansıdı.

Nenehatun kırsalında yol kenarında görüntülenen şahin, daha sonra uçarak gökyüzüne yükseldi. Gökyüzünde ortaya bir şahin daha çıkarken, şahinlerin gökyüzündeki dansı güzel görüntüler oluşturdu. İki şahinin gökyüzünde süzülerek yaptığı hareketler kameralara yansıdı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu