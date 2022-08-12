İki şahinin gökyüzündeki dansı kameralara yansıdı

Erzurum’da iki şahinin gökyüzünde adeta dans eder gibi süzüldüğü anlar kameralara yansıdı.

Nenehatun kırsalında yol kenarında görüntülenen şahin, daha sonra uçarak gökyüzüne yükseldi. Gökyüzünde ortaya bir şahin daha çıkarken, şahinlerin gökyüzündeki dansı güzel görüntüler oluşturdu. İki şahinin gökyüzünde süzülerek yaptığı hareketler kameralara yansıdı.