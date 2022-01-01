Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün inşaat çalışmalarını tamamlandığı, temelden 69 metre olan Kocaeli İhsaniye Barajı su tutmaya başladı.

Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla vatandaşların hizmetine sunuyor.

“Temelden yüksekliği 69 metre”

Kocaeli İhsaniye Barajında inşaat çalışmalarının tamamlanarak su tutulmaya başlandığını aktaran DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “İhsaniye Barajımızı Suludere üzerine, SSB dolgu tipinde inşa ettik. Söz konusu barajımızın temelden yüksekliği 69 m olup, kret uzunluğu ise 223 metredir” ifadelerini kullandı.

“Baraj su tutmaya başladı”

Barajın içme suyu ihalesinin yapılması ile yıllık yaklaşık 13 milyon metre küp içme suyu sağlanacağını belirten Yıldız, “Kocaeli’de yaşayan vatandaşların beklediği Kirazdere (Yuvacık) Barajı’ndan sonra, Kocaeli’nin ikinci büyük barajı olan İhsaniye Barajı’nın da inşaatını tamamladık ve barajda su tutmaya başladık. Barajımız şu anda geçici kabul aşamasına gelmiştir. Bu barajımızın içme suyu tesislerinin ihalesi yapılarak içme suyu inşaatını da tamamladığımızda Gölcük ve Sahil ilçeleri ile Değirmendere, Sahildere, Ulaşlı ve Ereğli beldelerindeki vatandaşlarımıza yıllık 13 milyon m3 içme suyu sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.