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Ihlamur Seyir Terası kar manzaraları ile mest etti
Karabük’ün Yenice ilçesi yağan karın ardından adeta beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Çevre 18.01.2021, 17:59
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Karabük’ün Yenice ilçesi yağan karın ardından adeta beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa’nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilerek koruma altında olan Yenice ormanları iki gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Yenice Belediyesinin hayata geçirdiği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) desteği ile yapılan Ihlamur Seyir Terası’da beyaz gelinliğini giydi.İlçenin hakim tepelerinden bir tanesi üzerine yapılan ve içerisinde bungalow evlerinin bulunduğu seyir terası kar manzarası ile kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Yaklaşık kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede yeni tip korona virüs nedeniyle sessizlik hakim olurken muhteşem manzarası ile yerli yabancı turistleri ağırlayacağı günleri bekliyor.
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