İHA’nın kirlilik haberi ses getirdi, bakanlık harekete geçti

İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından Bandırma’da ve Erdek’te denizde kirliliğe neden olan işletme haberinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. İşletmenin faaliyetleri yükümlülükleri yerine getirinceye kadar askıya alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yapılan denetimlerde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen bir sanayi tesisinin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan konu hakkında yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yürütülen denetim çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda denizlerde ve kıyı tesislerinde de sıkı denetimler yapılıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında denizde, kıyılarımızda ve tesislerde yürütülen denetim çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu kapsamda Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gübre üretimi konusunda faaliyet gösteren bir sanayi tesisinde Bakanlığımız ekiplerince kapsamlı inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler neticesinde Çevre Kanunu’nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen tesisin gerekli çevresel tedbirleri alıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

Dalgıç o işletmeyi anlatmıştı

İHA’nın bu sabah servis ettiği haberde 30 yıldan bu yana Erdek’in Aşağı Yapıcı Mahallesi’nde ikamet eden, dalgıçlık ve balıkçılıkla uğraşan Zehra Özcan son durumu özetlemişti. Özcan, “30 senedir deniz kıyısında oturmaktayım ve dalgıçlık yapmaktayım. Ayrıca balıkçılık yapıyorum. Bizim tabirimizce bu salya denilen olay denizin pisliğidir. Bütün kanalizasyonların denize akması buna etkendir. Deniz salyası belli zamanlarda zaten oluyordu ama bu sene deniz aşırı kahverengi halini aldı ve pislik içinde. Burada balıklarımız yaşamamakta, yani balıklar kıyıya inmiyor. Ben burada volicilik yaparken zamanında çok lüfer ve palamut tutuyordum. Şimdi lüfer ve palamut sezonunda kesinlikle bir tane balık yakalayamıyoruz. Bununda sebebi denizin pisliğidir. Hemen hemen bir aydır denizin durumu bu şekilde. Mesela şu anda bu sezonda buralarda çinakop ve böcek diye tabir ettiğimiz Jumbo karides çıkması lazım. Ama bunların hiç birisini avlayamıyoruz, yakalayamıyoruz çünkü kalmadı. Bu halde asla denize giremem. Ben yıllardır dalgıçlık yaptığım halde bu denize girmeye korkuyorum” diye konuştu.

Kapıdağ Yarımadası’na komşu BAGFAŞ Gübre Fabrikası’nın üretimden kaynaklı asitlerini denize saldığını ileri süren Özcan, “Buradaki denizin kirliliğinde fabrikanın aşırı etkisi var. Biz defalarca söylediğimiz halde, mahkemelere verdiğimiz halde BAGFAŞ’ı kaldıramadık, kaldıramıyoruz. Fabrika olduğu gibi asidini denize akıtıyor. Asit attığı zaman denizcilerin tabiriyle com deriz belirli bir seviyede derinleşir ve o derinlikten arkaya kadar balık ölülerini kendim bizzat gördüm. Denize atılmış olan asidin fonksiyonu yarımadanın öbür tarafına kadar geçiyor. Ne yapılacaksa yapılsın artık. Bundan sonra artık bir şeyler yapmamız lazım diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.