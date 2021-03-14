İğneada longoz ormanına 900 ördek salındı

Trakya Avcılık, Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu (TRAKAF) üyeleri, ördek popülasyonun artması amacıyla longoz ormanına 900 ördek saldı.

Kayın ve meşe ağaçlarının ağırlıklı olduğu Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük ormanlarından olan longoz ormanlarına Trakya Avcılık, Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu üyeleri tarafından ördek popülasyonun artması için 900 ördek salımı yapıldı. Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde düzenlenen programda TRAKAF Başkanı Çetin Karakoç amaçlarının doğayı korumak ve zenginleştirmek olduğunu belirterek, “Ekeriz, koruruz, kollarız ve ondan sonra hasadını yaparız. Maalesef biz bunu yıllarca anlatamadık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün çalışmalarına destek olmak amacıyla 4 yıldır ördek salımı yapıyoruz. Avcı yalnızca yok edici değil, doğaya ve yaban hayatının üremesine ciddi katkı sağlayan gruptur. Doğaya katkımız tamdır. Tüm hayvanlara da halkalama yaptık. Bunun sonuçlarını göç sonrası geri dönüşlerle göreceğiz” dedi.

Yaban hayvanlarının çoğalması için gereken hassasiyeti herkesin gösterdiğini belirten avcılardan Cengiz Ataklı, destek olan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından korona virüsü tedbirleri kapsamında tulum ve eldiven giyen avcılar, 900 ördeği Mert ve Hamam göllerine bıraktı.