Iğdır’ın Zor Dağı’ndan mest eden görüntüler

Iğdır ile Ağrı sınırı arasında uzanan Zor Dağı, yeşillik ve yer yer karların olması ile mest eden görüntülere sahne oldu.

Türkiye’nin en doğusunda, İran, Nahcivan ve Ermenistan sınırında bulunan Iğdır, iklimi ile dikkat çektiği gibi sıra sıra uzanan dağları ile de önemli bir konumda yer alıyor. Kentin güneyinde yaklaşık olarak 3 bin 196 metre rakımda yer alan Iğdır Zor Dağı, kış ayının zorlu ve çetin geçmesinden sonra ilkbahar ve yaz ayı ile birlikte yeniden yeşile büründü. Havaların ısınmasıyla kent merkezi yaz mevsimini yaşarken, yüksek kesimde yer alan Zor Dağı yeni yeni ilkbahar mevsimini yaşıyor. Ortaya çıkan bu eşsiz manzara ise görenleri mest etti. Doğanın bu eşsiz tablosu havadan görüntülendi.