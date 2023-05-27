Iğdır’da yağmur ve fırtına etkili oluyor

Iğdır’da öğleden sonra başlayan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünün Iğdır için yaptığı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı uyarısı sonrası şehirde yağmur yağışı başladı. Aralıklı başlayan yağmur bazı yerlerde hızını artırırken, bazı yerlerde hafif yağmur yağışı devam etti. Şehrin bazı bölümlerinde ise fırtına etkili oldu. Merkez Bağlar Mahallesi’nde yer alan bir binanın çatısı fırtınadan dolayı kalktı. Çatısı fırtınadan etkilenen bina, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.