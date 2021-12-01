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MSB: "Van’da görevli hudut birliklerimiz, İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."
İstanbul’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 tonun üzerinde kaçak tütün ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Iğdır’da sis etkili oluyor
Iğdır’da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
Çevre 01.12.2021, 09:57
Iğdır’da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
Iğdır’da gece başlayan sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde de etkisini gösteren sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler farlarını yakıp hızlarını düşürerek ilerledi. Soğuk havanın da hakim olduğu kentte, bisiklet kullanan vatandaşlar hem soğuk hava hem de sis ile mücadele etti.