Iğdır’da sis etkili oluyor

Iğdır’da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Iğdır’da gece başlayan sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde de etkisini gösteren sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler farlarını yakıp hızlarını düşürerek ilerledi. Soğuk havanın da hakim olduğu kentte, bisiklet kullanan vatandaşlar hem soğuk hava hem de sis ile mücadele etti.