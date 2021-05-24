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Iğdır’da sel felaketi

Iğdır’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi

Çevre 24.05.2021, 01:30
Iğdır’da sel felaketi

Iğdır’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi

Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı köylerde etkili olan sağanak yağışlar sonrası sel felaketi yaşandı. Nahçıvan-Iğdır karayolunda sel sularıyla birlikte gelen kaya parçaları ile çamur birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu. Sel nedeniyle araçları çamura saplanan vatandaşlar Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Ekipler ulaşıma kapanan Iğdır-Nahçıvan karayolunu yeniden ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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