Iğdır’da leyleğin yılan avı fotoğraflandı

Iğdır’da yaklaşık 2 metre uzunluğunda bulunan bir yılanı yakalayan leyleğin fotoğrafı çekildi.

Iğdır merkeze 5 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Erhacı köyünde yaşayan 2 çocuk babası Yusuf Abay, evinin bahçesinde ailesiyle birlikte çay içerken bir leyleğin yaklaşık iki metrelik yılanı yakalayarak yemeye çalıştığını gördü. O ilginç anlara evinin bahçesinde şahitlik eden Abay, çektiği fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdi.

"Doğayı ve hayvanları sevdiğim için o anı ölümsüzleştirmek istedim"

Ailesiyle birlikte evinin bahçesinde çay içerken leyleğin yılanı yakaladığını fark ettiğini söyleyen Yusuf Abay, “Eşim ve çocuklarımla birlikte bahçede çay içiyorduk. O sırada bahçede bir leyleğin bulunduğunu ve gagalarıyla uzun bir şey yakaladığını ve onu yemeye çalıştığını fark ettik. Ben de hemen fotoğraf makinesini aldım ve fotoğrafını çektim. İlginç bir andı. Doğayı ve hayvanları sevdiğim için o anları resmetmek istedim” dedi.