Iğdır’da kış ve bahar bir arada

Doğu’nun ’Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır’da çiçek açan ağaçlar ile yüksek kesimlerdeki kar, şehirde iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

Doğu’nun ’Çukurova’sı Iğdır’da 4 gün önce kar yağışı etkili olmuş, merkezde karlar erirken Iğdır’ı çevreleyen Pamuk Dağı, Tekelti Dağı ve Ermenistan sınırında yer alan Alagöz Dağları ile yıl boyu zirvesinde kar olan Ağrı Dağı yeniden beyaza bürünmüştü. Iğdır Ovası’nda ise meyve ağaçları çiçek açarken, her yer yeşile büründü. Iğdır Ovası yeşil, beyaz çiçek ve yeşillikler ile süslenirken, dağların karı ile farklı bir görüntü ortaya çıktı. Iğdır’da iki mevsimin yaşattığı doğal tablo havadan görüntülendi.

Iğdır’da iki mevsimi birlikte yaşadıklarını belirten Sadık Karayaluk, “Iğdır halkı olarak ben şunu söylemek istiyorum. Iğdır’a bir güzel kar yağdı, sabah kalktığımızda hiçbir şey olmamış gibi merkezdeki karların hepsi eridi. Tabii ki bu arada da ağaçlar da çiçeklenmişti. Güzel bir yeşillik, meyve ağaçları çiçeklenmiş ortaya güzel bir tablo çıkıyor. Yükseklerde kar var şu anda Iğdır’da da çiçekli her taraf yeşillik var. Şu anda 2 mevsim yaşıyoruz orada kar yağıyor, burada ise yeşillik var” dedi.