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Iğdır’da kış ve bahar ayı bir arada
İKLİMİ VE COĞRAFYASI İLE DOĞU'NUN 'ÇUKUROVA'SI OLARAK BİLİNEN IĞDIR'DA ÇİÇEK AÇAN AĞAÇLAR İLE YÜKSEK KESİMLERDEKİ KAR, ŞEHİRDE İKİ MEVSİMİ BİR ARADA YAŞATIYOR.
Çevre 04.04.2023, 14:57
İklimi ve coğrafyası ile Doğu’nun ’Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır’da çiçek açan ağaçlar ile yüksek kesimlerdeki kar, şehirde iki mevsimi bir arada yaşatıyor.
Doğu’nun ’Çukurova’sı Iğdır’da 4 gün önce kar yağışı etkili olmuş, merkezde karlar erirken Iğdır’ı çevreleyen Pamuk Dağı, Tekelti Dağı ve Ermenistan sınırında yer alan Alagöz Dağları ile yıl boyu zirvesinde kar olan Ağrı Dağı yeniden beyaza bürünmüştü. Iğdır Ovası’nda ise meyve ağaçları çiçek açarken, her yer yeşile büründü. Iğdır Ovası yeşil, beyaz çiçek ve yeşillikler ile süslenirken, dağların karı ile farklı bir görüntü ortaya çıktı. Iğdır’da iki mevsimin yaşattığı doğal tablo havadan görüntülendi.