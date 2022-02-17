Iğdır’da kış mevsiminde bahar havası yaşanıyor

Iğdır’da kış mevsimi olmasına rağmen bahar havası yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli için kar ve sağanak yağış uyarısı yapılırken Doğunun Çukurova’sı Iğdır’da bahar havası yaşanıyor. Kentte, öğle saatlerinde hava sıcaklığı 8 ile 10 dereceye kadar yükselmeye başladı. Bunu fırsata çeviren Iğdırlılar kahve önlerinde oturup güneşlenirken kimi vatandaşlar da şehrin farklı yerlerindeki oturma yerlerinde oturarak kış mevsiminde güneşin tadını çıkarttı.

Kent merkezindeki esnaflardan Sadık Karayaluk ise havaların ısınması ile işlerinde düzelme olduğunu belirterek, “Iğdır’da havalar ısınmaya başladı. İnsanlar artık bağ-bahçeye gitmeye başladı. Bizde spotçuluk yapıyoruz. Vatandaşlar köye çıkınca eşya almak için bize geliyorlar” dedi.