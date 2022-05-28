banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi
Kars’ta balıkların
Kars’ta balıkların "ölüm" göçü başladı

Iğdır’da kar sularıyla oluşan şelale görenleri adeta büyülüyor

Iğdır Tuzluca’da metrelerce yükseklikten düşen kar sularının oluşturduğu şelale, görenleri adeta büyülüyor.

Çevre 28.05.2022, 10:34
Iğdır’da kar sularıyla oluşan şelale görenleri adeta büyülüyor

Iğdır Tuzluca’da metrelerce yükseklikten düşen kar sularının oluşturduğu şelale, görenleri adeta büyülüyor.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğu’nun Çukurova’sı" Iğdır’da yüksek kesimlerde karların erimesiyle görsel şölenler ortaya çıkmaya devam ediyor. Iğdır Tuzluca ilçesi Uğruca köyü ile Yukarı Civanlı köyleri arasında yer alan ve kar sularıyla oluşan şelale görenleri adeta büyülüyor. Devasa bir güzellik olan şelale, dron ile görüntülendi. Kent merkezine yaklaşık 66 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, her yıl karların erimesiyle doğal bir şelale olarak ortaya çıkıyor. Kar sularının oluşturduğu devasa güzellik ziyaretçilerini bekliyor.

Yorumlar (0)
24°
açık