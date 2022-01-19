Iğdır’da kapanan 44 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor

Iğdır’da yoğun kar yağışı nedeniyle Tuzluca ilçesi ve merkeze bağlı 8 köyde eğitime 1 gün ara verilirken, kapanan 44 köy yolunu açmak için çalışmalar devam ediyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır’da 44 köy yolu ulaşıma kapandı. Tuzluca ilçesine bağlı bütün okullar ve kent merkezine bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kapanan yollar için ise çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.