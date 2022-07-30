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Iğdır’da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, araçlara zarar verdi

Iğdır’da etkili olan fırtına sonrası binaların çatısı uçtu, bazı araçlar da zarar gördü.

Çevre 30.07.2022, 20:53
Iğdır’da etkili olan fırtına çatıları uçurdu, araçlara zarar verdi

Iğdır’da etkili olan fırtına sonrası binaların çatısı uçtu, bazı araçlar da zarar gördü.

Iğdır’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına başta yapılar olmak üzere araçlara da zarar verdi. Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir binanın çatısının yarısı ana yola uçtu. Yolda aracın olmaması bir faciayı da engelledi. Sanayi sitesinde uçan bir çatı otomobile denk geldi. Olayda aracın ön kaportası zarar gördü. Yaşanan olaylarda yaralanma ve can kaybı olmadı.

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