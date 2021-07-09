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Iğdır’da dolu yağışı kenti beyaza bürüdü

Iğdır’da 5 dakika kadar etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı adeta felç etti.

Çevre 09.07.2021, 15:42
Iğdır’da dolu yağışı kenti beyaza bürüdü
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Iğdır’da 5 dakika kadar etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı adeta felç etti.

Iğdır’da sağanak yağmur ve dolu etkili oldu. Doluya bir anda yakalanan vatandaşlar iş yerlerine sığınırken gidecek yer bulamayan ve bebeğiyle yağmura yakalanan bir kadının ve çocuklarının imdadına o anda bölgeden geçen Iğdır Valiliği koruma ekipleri yetişti. Koruma ekipleri anne ve çocuklarını araca alarak gidecekleri yere götürdü.

Yağmur ve doludan araçlarını korumak isteyen vatandaşlar ise araçlarının üstünü örtmeye çalıştı.
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