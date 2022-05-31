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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ne ülkemizde ne meclisimizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi muhtemel askeri harekatı bütün varlığı ile desteklemektedir."
Bakan Akar: "Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör nereden doğuyorsa, teröristler hunhar saldırılarını nerelerden ikmal ve takviye ediyorsa diyorum ki, oralar meşru hedeftir, caniler temizlenmeli, en başta Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekat bölgelerine yönelik terör eylemlerinde bir artış gözlemlenmektedir. Bu çerçevede yeni bir sınır ötesi ve ezici harekat mecburi hale gelmiştir."
Iğdır’da doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor
Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyündeki göl, ilkbahar mevsimi ile birlikte yeşilliğe büründü, göl güzelliği ile göz kamaştırıyor.
Çevre 31.05.2022, 09:23
Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyündeki göl, ilkbahar mevsimi ile birlikte yeşilliğe büründü, göl güzelliği ile göz kamaştırıyor.
Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan ve Iğdır merkeze yaklaşık olarak 48 kilometre uzaklıkta bulunan doğa harikası Üçkaya köyündeki göl, ilkbahar mevsimi ile adeta görenleri kendine hayran bırakıyor. İçerisinde yüzen adacıkların yer aldığı, 1500 rakımdaki göl, her mevsim ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Havadan görüntülenen göl, güzelliği ile olduğu kadar etrafındaki ağaçlar, sazlıklar ve birbirinden farklı bitki örtüsüyle ile de ilgi çekiyor. Göl ayrıca birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.