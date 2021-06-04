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Iğdır’da camilerde yağmur duası yapıldı

Iğdır’da yaşanan kuraklık nedeniyle Iğdır İl Müftülüğü tarafından cami hutbelerinde yağmur duası edildi.

Çevre 04.06.2021, 14:06
Iğdır’da camilerde yağmur duası yapıldı

Iğdır’da yaşanan kuraklık nedeniyle Iğdır İl Müftülüğü tarafından cami hutbelerinde yağmur duası edildi.

Iğdır’da yağmurların yağmaması ve etkisini arttıran kuraklık nedeniyle tarım arazileri kuruma noktasına geldi. Yaşanan kuraklık nedeniyle Iğdır İl Müftülüğü tarafından cuma namazı öncesi yağmur duası yapıldı. Yağmur duası kent genelinde bulunan bütün camilerde kılınan cuma namazı öncesi gerçekleştirildi.
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