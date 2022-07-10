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Iğdır’da bulunan yavru kartallar korumaya alındı

Iğdır’da vatandaşlar tarafından arazide bulunan 3 kartal yavrusu koruma altına alındı.

Çevre 10.07.2022, 12:52
Iğdır’da bulunan yavru kartallar korumaya alındı

Iğdır’da vatandaşlar tarafından arazide bulunan 3 kartal yavrusu koruma altına alındı.

Melekli beldesinde vatandaşlar bir tarlada 3 kartal yavrusu buldu. Vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi. Araziye giden ekipler, kartal yavrularını alarak şubede bakımını yaptı. Ekipler yavruları et ile beslerken, yavruların uçmayı öğrendikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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