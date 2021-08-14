Iğdır İl Tarım Müdürü Yolcu, tarlada çalışan çiftçileri dinledi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, kavurucu sıcaklarda çalışmalarına ara vermeden devam eden çiftçileri tarlada ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Iğdır’da tarım arazilerinde hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte kolları sıvayan çiftçiler, Iğdır’ın sıcak havalarına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çiftçilerin tarlada yaptıkları çalışmalarını yerinde incelemek üzere Akyumak, Evci, Necafali ve Kadıkışlak köylerini ziyaret eden Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, çiftçilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köylerde bulunan hayvan işletmelerini de ziyaret eden Yolcu, daha sonra ekilen tarım arazilerinde de incelemede bulunarak çiftçilerin ve besicilerin istek ve taleplerini dinledi.

‘Sizin sorunlarınız bizim sorunlarımızdır’

Ziyarette çiftçilerin sorunları dinleyerek bu sorunlara çözüm üretme noktasında kurum olarak ellerinden gelen yardımı çiftçilere sunacaklarını belirten Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “Yılın her mevsiminde ve her şartta çiftçimizin yanında oluyoruz ve olacağız, sizin sorunlarınız bizim sorunlarımızdır ve çözüme kavuşturmak için de elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışmaktayız, Allah ürününüze bereket versin” dedi.