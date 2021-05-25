İdamların yapıldığı 2,5 asırlık çınar tarihe tanıklık ediyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde geçmişte idamların yapıldığı 2,5 asırlık çınar ağacı tarihe tanıklık ediyor.

Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 2012 yılında ’anıt ağaç’ olarak tescillenen çınar, ilçeye gelenleri heybetiyle karşılıyor. Boyu 25 metre, çevresi ise 530 santimetre olan çınara, yerli ve yabancı turistler defalarca dönüp bakmaktan kendilerini alamıyor. "Platanus oriental tree (doğu çınarı)" olarak kütüğe geçirilen ağacın ilçe kültürü ve tarihi yapısında da önemli bir yeri bulunuyor.

"İdamlar burada gerçekleşiyormuş"

İlçe sakinlerinden 59 yaşındaki Azim Uysal, çocukluğundan bu yana çınar ağacı civarda oturduğunu, ağacı 253 yıl önce bir esnafın dükkanının önüne diktiğinin söylendiğini ifade etti. Uysal, "O zamanlar ağacı burada bulunan dükkanının önüne dikmiş. Hatta bir dönem idam kararların alınması dahilinde idamlar burada gerçekleşiyormuş. İdam edilen vatandaş ise 3 gün boyunca aleme ibret için asılı kalırmış" dedi.