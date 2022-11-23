İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda AFAD’tayız. Deprem merkezi etrafında yaptığımız taramalarda can kayı bilgisi almadık. 3 artçı sarsıntı vür. Bazı köylerde ahır yıkıldığı bilgisi var. Panik sebebiyle atlama nedeniyle Düzce’de bir 1 yaralı var. Ufak yaralanmalar söz konusu. Herhangi bir can kaybı bilgisi yok. Ekiplerimiz sahada. Taramalar sürüyor. Herkes teyakkuz halinde. Vatandaşlarımız toplanma alanlarında" dedi.