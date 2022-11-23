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Bakan Yanık:"Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza des
Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda AFAD’tayız. Deprem merkezi etrafında yaptığımız taramalarda can kayı bilgisi almadık. 3 artçı sarsıntı vür. Bazı köylerde ahır yıkıldığı bilgisi var. Panik sebebiyle atlama nedeniyle Düzce’de bir 1 yaralı var.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda AFAD’tayız. Deprem merkezi etrafında yaptığımız taramalarda can kayı bilgisi almadık. 3 artçı sarsıntı vür. Bazı köylerde ahır yıkıldığı bilgisi var. Panik sebebiyle atlama nedeniyle Düzce’de bir 1 yaralı var. Ufak yaralanmalar söz konusu. Herhangi bir can kaybı bilgisi yok. Ekiplerimiz sahada. Taramalar sürüyor. Herkes teyakkuz halinde. Vatandaşlarımız toplanma alanlarında" dedi.
Çevre 23.11.2022, 05:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda AFAD’tayız. Deprem merkezi etrafında yaptığımız taramalarda can kayı bilgisi almadık. 3 artçı sarsıntı vür. Bazı köylerde ahır yıkıldığı bilgisi var. Panik sebebiyle atlama nedeniyle Düzce’de bir 1 yaralı var. Ufak yaralanmalar söz konusu. Herhangi bir can kaybı bilgisi yok. Ekiplerimiz sahada. Taramalar sürüyor. Herkes teyakkuz halinde. Vatandaşlarımız toplanma alanlarında" dedi.