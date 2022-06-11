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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Ankara’daki sağanak ile ilgili açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara’da meydana gelen sağanak ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Çevre 11.06.2022, 15:46
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Ankara’daki sağanak ile ilgili açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara’da meydana gelen sağanak ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Metrekare başına 20 kilogram yağışın düştüğünü ve şu ana kadar kayda değer bir ihbarın olmadığını belirten Çataklı, şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’da yağışlı hava etkili oluyor. Şuana kadar metrkareye 20 kg yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. AFAD Başkanlık’ta gelişmeleri takip ediyoruz.”

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