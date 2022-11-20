İçi dışı kırmızı bu elma sadece Posof’ta yetiştiriliyor

Ardahan’ın Posof ilçesinde yetişen tescili alınmış içi dışı kırmızı elma tadıyla ve rengiyle beraber gören ve yiyenleri hayran bırakıyor.

Posof’ta elma yetiştiriciliği yapan emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, emekli olduktan sonra kendisini tabiata adayarak daima ağaçlar ve meyvelerle uğraşıyor. Bahar aylarında sürekli ağaçlara aşı yaparak yeni meyveler olmasını sağlıyor. Bahçesinde ise değişik fidanlar yetiştirerek hayatını geçiriyor. Posof ta bazı bahçelerde bulunan bu içi dışı kırmızı elmalar eğer diğer meyvelerle beraber toplanırsa gerçek özelliğini almamış oluyor. Uzman Adnan Bozyiğit “Bu meyvenin esas rengini alabilmesi için soğuk hava ve kar ayazı görmesi gerekir dışarısına vuran soğuk elmanın kendisini koruması için özel salgıyla dışarısını kaplatarak içerisini de olgunlaştırıyor” dedi.