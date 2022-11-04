Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin bilimsel çalışmaları ve Tarım ve Jeotermal Koordinatörlüğü ile İç Anadolu Bölgesi seracılık ve gıda üretimde üs bölgesi haline gelecek.

KAEÜ tarafından geliştirilen ve tamamlanan ‘Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim’ projesiyle; üretim, eğitim, ürün geliştirme çalışmaları yapılacak. Kırşehir’de ceviz sektörünün mevcut durum analizi sonrası iklim, rakım, yer ve toprak koşulları dikkate alındıktan sonra ceviz bahçelerinin kurulumları ve doğru şekilde planlaması projeyle öngörülüyor.

Ceviz Yetiştiriciliği bilimsel yöntemlerle yapılacak

Kırşehir ve bölgesinde ceviz yetiştiriciliğinin bilimsel bilgi eşliğinde yapılacağını anlatan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya; Kırşehir’in ceviz yetiştiriciliği ile ilgili bilimsel bilgisinin otomasyon danışma merkezinde yer alacağını söyledi. Rektör Karakaya; “Kırşehir’de yanlış bahçe kurulumundan dolayı verim oranı kayıplılığı var. Bölgemiz, sera ve gıda üretiminde belki de ilerleyen dönemlerde bir üs bölgesi haline gelecek. Coğrafi bilgi ve ziraat fakültesi desteğiyle şehrin ceviz yetiştiriciliğiyle ilgili bilimsel bilgisi de otomasyon danışma merkezinde yer alacak” dedi.

2017 yılından itibaren pilot projeler üretiliyor

Ahi Evran Üniversitesi’nin 2017 yılından itibaren pilot projeler ürettiğini anlatan Karakaya; “Kırşehir’de 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı projeleri hayata geçirmeye başladık. ‘Termal Sahalarda Jeotermal Kaynağın temini ve Proje Sahalarına İletimi’, ‘Kaba Yem’, ‘Ceviz Odaklı Kalkınma’, ‘Jeotermal Kaynaklı Kalkınma’, ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’, gibi alanlarda işe başladık. Amacımız, termal kaynakların özellikle seracılıkta yaygınlaşmasını sağlamaktı” diye konuştu.

Jeotermal Seracılıkla pandemide 7 bin ton domates üretimi yapıldı

Kırşehir’de, Ahi Evran Üniversitesi’nin girişimleriyle hayata geçirilen jeotermal seracılıkla özellikle pandemi döneminde 7 bin ton domates üretimi yapıldığını aktaran Karakaya açıklamasında; “Kırşehir jeotermal anlamında geleceğini iyi hazırlamış bir potansiyele sahip. Üniversitenin amacı da bu potansiyeli işletmeyi bilgiyle açmaktır. 2016 yılında Antalya ile seracılık anlamında fizibilite yaparken şunu gördük; Kırşehir’de ki jeotermal ısıtma Antalya’daki hangi katı yakıtı alırsanız alın dörtte bir oranında maliyet düşüklüğü sağlıyor. Bu aynı zamanda ekonomikte bir yatırım. Antalya ve Kırşehir üretimi kıyaslandığında da verim yüksekliği Kırşehir’de var” ifadelerini kullandı.

Proje tanırım toplantısı, ceviz alanları ekim bölgeleri, yanlış yer ve seçimlerinin önüne geçilmesi, çiftlikler için yetiştiricilik, ceviz çeşitliliği gibi görsel anlatımlarla son buldu.