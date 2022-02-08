İBB’nin köprü inşaatı yarıda kaldı, derenin taşmasıyla seralar su altında kaldı

İBB tarafından sera bölgesinde yapılan köprünün inşaatı yarıda kaldı. İddiaya göre yarım kalan köprü inşaatından dolayı, şiddetli yağmurun da etkili olmasıyla dere taştı. Dereden taşan sular nedeniyle çevredeki seralar sular altında kaldı. Derenin taşmasıyla sular altında kalan seralar havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Turuncu uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur yağışı, Pendik Göçbeyli’de hasar bıraktı. İddiaya göre İBB tarafından 2021 yılında yapımına başlanan Göçbeyli Köyü Köprüsü inşaatı yarım kalırken, inşaat nedeniyle dere yatağı küçültüldü. Bugün etkili olan sağanak yağışın da etkisiyle dere taştı. Derenin taşması nedeniyle çevredeki seralar sular altında kaldı. İstanbul’un meyve sebze ihtiyacını karşılayan seralardaki meyve ve sebzeler, Göçbeyli Köyü deresinden taşan sular nedeniyle büyük zarar gördü. Onlarca seranın sular altında kalmasıyla mağdur olan sera sakinleri köprü inşaatından ve dere yatağının küçültülmesinden dolayı derenin taştığını iddia ederek tepkilerini dile getirdi.

Kamil Vaiz, “Şu anda anlatmaya gerek yok her şey meydanda. Zararımız büyük. Kar yağışından dolayı da zarar çektik. Dereler taştı. Dereden de zarar çektik. Seralar sular altında kaldı. Bütün seralarım kıvırcık, lahana, pırasa doluydu. Bütün mahsul su altında sel altında kaldı. Aşırı zarar var. Köprünün sıkıntısından kaynaklı tarım alanlarımız su altında kaldı” dedi.

Ali İhsan Örür ise, “Köyümüze yapılan tali yolun yolun iyi hesaplanamamasından dolayı kaynaklanıyor. Yapılan köprü suyun debisini karşılayamadı. Köprünün de uzun zamandan tamamlanamamasından dolayı bu sorunları yaşadık. Vatandaş burada mağdur. Onlardan biri de benim. Pazarı bıraktım geldim seradan malları kurtarmaya çalışıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

Derenin taşmasıyla sular altında kalan seralar havadan dron ile görüntülendi.