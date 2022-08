İBB Başkanı İmamoğlu: "Yağış bugün ve yarın da devam edecek"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yağışla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İSKOM’da yaptığı açıklamada, "Yağış gün boyu sürecek, yarın da devam edecek. Bugün yoğunluk özellikle boğaz hattında, Sarıyer, Beykoz hattında etkili olacak” dedi.

Meteoroloji, AKOM ve AFAD’ın uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış dün akşam İstanbul’da etkili oldu. Gök gürültülü yağış, sabaha kadar aralıklarla devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kent genelinde etkili olan sağanak yağış ile ilgili gelişmeleri İSKOM’dan takip etti. Açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem İmamoğlu, "Belki de küçük bir yağışta bile çok sorunlu ortamlarda yaşadığımız manzaraları oldukça minimize etmiş durumdayız. İstanbul’un kanalizasyon sistemiyle ilgili özellikle ilçe belediyelerimizin sorumluluk alanları var. 39 ilçemizle koordineli çalışıyoruz. Yağış gün boyu sürecek, yarın da devam edecek" ifadelerini kullandı.

“Sorunları bir anda çözebiliyoruz diyemeyiz”

İstanbul genelindeki yağışlar hakkında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yağışla geçen bir süreci yaşıyoruz. Dünden beri İstanbul’da süren bir hava söz konusu. Bugün biraz daha şiddetini artırmış durumda. Biraz önce yaptığımız toplantıda yaklaşık maksimumda 60 kilogramı bulan yağışları görmeye başladı. Özellikle boğaz hattı olan Sarıyer ve Beykoz hattında. Bu yağış olana kadar yükselen bir süreci yaşıyoruz. Gün boyu devam edecek. Yarın da bir yağış takvimi içerisindeyiz. Elbette bu tespitle vatandaşlarımızın dikkatli olmasını ve bu yağış sürecinde bütün vatandaşlarımızın tedbirli bir şekilde dışarıya çıkmasını öneriyorum. Binlerce çalışanımızla bu tür anları çok iyi deneyimlemiş çok doğru yerlerde ve çok doğru noktalarda hazır bulunan bir ekibimiz var. Şu anda 6 bin 300 personelimiz ile sahadayız. 2 bin 155 iş makinesi ve ekipmanla birlikte anında müdahale edebilir durumdayız. Bunların daha da şiddetli olanlarını yaşadık. Çok hazırlıklı bir ekibimizin olduğunu bütün hemşerilerime gururla ifade edebilirim. Bazı kronik sorunlu alanların tümüne yapmış olduğumuz müdahalenin aslında bugün meyvesini topluyoruz. Belki de küçük bir yağışta bile çok sorunlu ortamların manzaralarını yaşadığımız meydanlarda, kavşaklarda şu an bunu oldukça minimize etmiş durumdayız. Elbette yılların birikimi, sorunları bir anda çözebiliyoruz diyemeyiz. Bazı noktalarda çalışmalarımız hala devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“Ekiplerimiz Esenyurt’ta yaşanan vakanın ardından orada”

39 ilçe belediyesiyle de koordineli çalıştıklarını belirten İmamoğlu, “Bu tarz yağmurların yağdığı zamanlarda en önemli konu yaz döneminde mazgal temizlikleri ve kanal temizlikleri. Bu konuda da hassas bir çalışma sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi yetkisi alanında bulunan noktalarda binlerce arkadaşımız günlerce bu temizlik noktasında hassas bir çalışma sürdürüyorlar. İstanbul’un özellikle kanalizasyon sisteminde yağmur suyu alanlarında ilçe belediyelerimizin sorumluluk alanları var. 39 ilçemizle de koordineli çalışıyoruz. Karşılıklı uyarılarımızı birbirimize yapıyoruz. Anlık müdahalelerde de birbirimize destek oluyoruz. Bugün gün içerisinde bazı görüntüler vatandaşlarımızın önüne düşebilir. Arkadaşlarım Esenyurt’ta bir bölgeye 25 kilogram yağış düştüğünü ifade etti. Geçen Esenyurt’ta yaşadığımız su baskınından daha düşük bir miktarda yağış aldı. Çok kısa bir süre de 20 dakika içerisinde bu yağışı aldı. Bu yıl sonunda oradaki sorunu tamamen kaldıracağız. Ne yazık ki orada daha önce de su havzasına dere yatağının yıllar öncesinde imara açılması üzerine ve dere yatağının akışının değiştirilerek devam ettirilmesinin bugün yaşanan kronik sonuçları diyebiliriz. Bugün itfaiye, İSKİ, yol bakım, zabıta, atık yönetimi ve İSTAÇ ekipleri Esenyurt’ta yaşanan bu vakanın ardından orada. Temizlik çalışmalarını bitirmek üzere” şeklinde konuştu.

“Yağışlar Sarıyer ve Beykoz hattında etkili olacak”

Yağışlarının devam edeceğini kaydeden İmamoğlu, “Yağışlar bugün gün boyu devam edecek. Akşam saatlerinde biraz hafiflemesi söz konusu ama yarın yağışın İstanbul’da olduğunu biliyoruz. Bugün yoğunluğun özellikle boğaz hattında, Sarıyer, Beykoz hattında etkili olacak. Bir kısmı Alibeyköy, bir kısmı Şile yönüne doğru ama bu hatta az yoğunluklu bir yağış bekleniyor. İklim değişikliği meselesi çok önemli. Anlık yağışların bize yaşattığı problemin temel kaynağı bu. Yurdumuz ya da Dünya’nın herhangi bir yerine düşen anlık bu yağışların temelinde aslında başka sorunları çıkartmamızdan kaynaklı. Şehirleşmeden tutun da tarım alanlarının, ormanların yok edilişine varıncaya kadar Dünya’ya verdiğimiz zararın aslında bize gri dönüşü diyebiliriz. Bu bağlamda her kurumun, her ülkenin, her şehrin, her insanın bu sürece sorumlu bir birey olarak hareket etmesinin şart olduğunu ifade edeyim. İstanbullumuzu uyarmak, görevimizi yerine getirmek bizim sorumluluğumuz ama bu tür ortamlarda iş birliğinden ve el birliğinden hareket etme kabiliyetinden dolayı tekrar bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.