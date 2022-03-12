İBB Başkanı İmamoğlu: "Kar yağışı başladı, gece yarısına kadar devam edecek"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, beklenen yoğun kar yağışının kuzeyden İstanbul’a girdiğini ve gece yarısına kadar devam edeceğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM’da kar yağışına ilişkin son durumu değerlendirdi. İstanbul’da etkili olan kar yağışı için en kritik günün yaşandığını belirten İmamoğlu, "Şu anda meteoroloji uzmanı arkadaşların ifadesiyle yoğun kar yağışı kuzeyden İstanbul’a girmiş durumda. Kuzeyden giriş yapan bu kar yağışı Karadeniz kıyısındaki ilçe ve mahallelerimizde kendini göstermeye başladı. 1 buçuk saat içerisinde İstanbul’un tamamına hâkim hale gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla çok yoğun kar yağışı gece yarısına kadar devam edeceği öngörülüyor" şeklinde konuştu.

Kar yoğunluğunun dikkat alınması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, "Özellikle Anadolu yakasında 30-50 santimetre arası kar kalınlığı bekleniyor. Boğaz çevresinde ve güneye doğru kısımlarda 15-30 santimetre civarında kar kalınlığı bekleniyor. 30-50 santimetre kar kalınlığı beklenen ilçeler arasında Büyükçekmece, Beylikdüzü hattının bulunduğu da ifade ediliyor" açıklamalarında bulundu.