Ian Kasırgası Güney Carolina’ya doğru ilerliyor

ABD’nin Florida eyaletini vuran Ian Kasırgası Güney Carolina’ya doğru ilerlerken, hızının saatte 120 kilometreye ulaşması bekleniyor. Yetkililer, sel, toprak kayması ve hortumlara karşı halkı uyardı.

ABD’nin Florida eyaletinde büyük yıkıma neden olan Ian Kasırgası, Güney Carolina’ya doğru yöneldi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) yaptığı açıklamada, Florida sahili boyunca etkisini yitiren Ian Kasırgası’nın dün öğleden sonra Atlantik Okyanusu boyunca yeniden güçlendiğini ve Güney Carolina’ya doğru ilerlediğini kaydetti. Kasırganın Güney Carolina eyaletine bağlı Charleston kentini bugün öğleden sonra vurması beklenirken, rüzgar hızının saatte 120 kilometreye ulaşması bekleniyor. Yetkililer, Güney Carolina’nın yanı sıra Kuzey Carolina ve Georgia’da etkili olması beklenen kasırga nedeniyle vatandaşları sel, toprak kayması ve hortuma karşı uyardı. Charleston kentinin özellikle risk altında olduğunu belirten yetkililer, Kasım 2020’de hazırlanan raporda Charleston’daki evlerin yüzde 90’nın fırtına ve sele karşı savunmasız olduğunun tespit edildiğini dile getirdi.

Florida’da Ian Kasırgası’nın etkileri sürüyor

ABD’yi vuran en güçlü fırtınalardan biri olan Ian Kasırgası, çarşamba günü saatte 241 kilometre hızla Florida’yı vurmuştu. Ölü sayısıyla ilgili net bir sayı verilmezken, açıklamalarda 17 kişinin öldüğünün tahmin edildiği belirtilmişti. Florida Valisi Ron DeSantis, 700 kişinin kurtarıldığını belirterek, resmi açıklamanın beklenmesi gerektiği konusunda uyardı. Etkilenen bölgeleri havadan inceleyen Vali DeSantis, Fort Myers plajı da dahil olmak üzere sahil kasabalarındaki hasarın bir kısmının "tarif edilemez" olduğunu söyledi.

Öte yandan ABD Devlet Başkanı Joe Biden, Florida’yı ziyaret edeceğini açıkladı.