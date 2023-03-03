Hz Malik Bin Ejder türbesi dimdik ayakta

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki büyük depreme rağmen Hz. Ali’nin sağ kolu olarak bilinen Hz. Malik Bin Ejder’in türbesi ve yanında bulunan cami hasar görmedi.

Depremin ardından binlerce bina ve apartmanda çökme ve ağır hasar meydana gelirken Hz. Malik Bin Ejderin’in türbesi ve yanında bulunan camide taş bile oynamadı. Ziyaret için türbeye gelenler cami ve türbenin zarar görmediğini görünce sevinç yaşadı.

“Türbe ve cami ziyarete açık”

Caminin imam hatibi Adem Zencir, türbe ve caminin ibadete açık olduğunu söyleyerek, “Malik Bin Ejder hazretleri sahabedir. Sahabe peygamber efendimizi gören kişi demektir. Kendisi aslen Yemenli büyük bir komutandır. O dönemde Hz. Ömer tarafından Kahramanmaraş bölgesine görevlendirilerek burada savaşıp bu bölgenin İslamlaşmasında büyük rol üstlenmiştir. Daha sonra rivayetlerde bir göreve giderken bu noktada vefat ettiği geçiyor. Depremde camimizde hiçbir hasar meydana gelmedi. Buda bize Allah’ın bir lütfu herkes gelip ziyaretini yapıyor. Camimiz ve türbe ziyarete açıktır. Vatandaşlarımız duaya gelebilir” şeklinde konuştu.

Türbe hakkında

İslam orduları, Hz. Ömer döneminde 636-637 tarihlerinde Maraş ve çevresini fethetmek için akınlar yapmıştır. Bu akınlar sırasında Hz. Ali’nin sağ kolu olarak bilinen, kahramanlığıyla ün salmış olan sahabeden Malik Bin Ejder, şehrin kuşatılması sırasında yaralanmış ve bir kolunu kaybetmiştir. Türklerin bölgeyi fethinden sonra Hz. Ali’ye olan yakınlığı ve şehrin İslam ile tanışmasına vesile olmasından dolayı Malik Bin Ejder adına bir türbe inşa edilmiştir.