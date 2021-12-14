Huzurevi sakinleri, Hersek Lagününü gezdi

Yalova Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, Hersek Lagününü gezdi.

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yalova Merkez Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, Hersek Lagününü gezdi. Huzurevi sakinleri, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesini ziyaret ederek, bölge hakkında bilgi aldı. Türkiye’nin tek tapulu göl olma özelliğini de taşıyan Hersek Lagününe hayran kalan huzurevi sakinleri, Doğa Eğitim Merkezi’nde bölgeyi tanıma imkânı buldu. 7 katlı asansörlü Kuş Gözlem Kulesinde lagünde bulunan kuş türlerini seyreden misafirler, program sonunda Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu alarak keyifli bir gün geçirdi.