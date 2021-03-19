Hurman Çayı manzarasıyla hayran bırakıyor

Kahramanmaraş’ta yüksek kayaların içinden süzülerek akan Hurman Çayı manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Afşin ilçesinde Dağlıca, Tanır, Kangal, Hurman, Kuş kayası mahalleleri topraklarından geçerek Yazıdere Mahallesinde Ceyhan Nehri ile birleşen Hurman Çayı, Ceyhan Nehrinin en büyük kolu. Hurman Çayı Sivas-Gürün ilçesinin Akdere Köyünden doğup, Afşin’de hayat buluyor.

Hurman Çayı güzergâhında rengârenk çiçeklere kol kanat geriyor. Bazı yerleri yüz metrelerce yükseklikte kayalıklarla çevrili Hurman Çayı rafting yapmaya da uygun.

Hurman Çayı’nın güzergâhı boyunca çok sayıda piknik alanı da bulunuyor. Hafta sonu şehrin kalabalığından bunaldıklarını söyleyen vatandaşlar, Hurman Çayı mesire alanlarına geldiklerini ve çayın Afşin topraklarından geçerken gerdanlık gibi kıvrılıp, yüksek kayaların içinden süzülerek akan manzarayla huzur bulduklarını dile getirdiler.