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Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında hükümlülerin rehabilitasyonu amacıyla ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmalarına dair iş birliği protokolü imzalandı.

Çevre 22.11.2021, 12:35
Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında hükümlülerin rehabilitasyonu amacıyla ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmalarına dair iş birliği protokolü imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığıyla yapılan bu protokolle özellikle orman alanlarında oluşturulacak mekanlarda hükümlülerin kalmasının sağlanacağı, infazın orada gerçekleşeceğini ve olası yangına karşı hükümlülerin yangına müdahale edeceğini vurgulayan Bakan Abdulhamit Gül, yanan yerlerin de ağaçlandırılmasının gene bu hükümlüler tarafından gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Yapılan yeni infaz düzenlemeleriyle açık cezaevine ayrılmış hükümlülerin başka bir kamu kurumunda çalışarak cezalarını tamamlayabileceklerini hatırlatan Gül, böylece hükümlünün hem meslek sahibi olacağını hem de topluma kazandırılma imkanının daha da güçleneceğini belirtti.

“Olası bir yangın olduğunda hükümlüler önceden eğitimli olacak”

Hükümlüleri yangın ve ağaçlandırma konusunda bilgilendirerek olası bir durumda hazır hale getirileceğini ifade eden Gül, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yaz ayında bizim yeşil vatanımız ciğerlerimiz yandı. Yangınlara derhal ilgili tüm birimler müdahale ettiler. Bu süreçte ceza infaz kurumlarımızdaki arama kurtarma ekibi CİKUT’ta bu sene ilk olarak orman yangınlarında sahadaydı. Bu yüzden emeği geçen Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz de arkadaşlarımıza ve personelimize ve tüm kurumlarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Gönül ister ki bir ağacımızın bile yanmasın bir daha o afetler hiç yaşanmasın. Biz küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda hükümetimizin bu konudaki kararlılığı çerçevesine çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve bu protokolle de çalışmalarımıza önemli bir katkıda bulunacağız. Hükümlü böylece orman yangınına anında müdahale edecek yani ceza infaz kurumları şehir ya da farklı yerlerdeyken orman alanlarına yakın yerlerde Tarım ve Orman Bakanımız yer verecek. Olası bir yangın olduğunda hükümlüler önceden eğitimli olacak. Nasıl müdahale edebilir orman yangınına bunu tarım orman bakanlığımız orman genel müdürlüğümüz eğitecek ve orada bulunan hükümlüler tabi gönüllülük esasıyla orada olacak kalmak isteyenlerde anında olası yangına karşı müdahale edecek” dedi.

Hükümlülerle birlikte 857 bin fidan dikimi gerçekleştirdiklerine değinen Gül, “Özellikle adalet ormanı çerçevesinde de Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalarımız devam ediyor 25 bin 790 hükümlü eliyle 857 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. 2017’den bugüne dek park, bahçe, yol kenarı gibi diğer alanlar dahil olmak üzer 1 milyon 910 bin fidan dikimi, 3 milyon 223 bin fidan bakımı gerçekleştirilmiştir. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımızın kampanyalarına da destek verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi ormanları yakmak büyük bir suç ve cezası da kanunlarımızda çok ağır bir şekilde karşı karşıya kalmaktadır bu suçun failleri. Bu husustaki mücadelemiz devam etmektedir. Ve bildiğiniz gibi anayasanın amir hükmü de yanan yerlerin tekrar ormanlık yerlerin ağaçlandırılması amir bir hükümdür. Bu konuda da titiz bir şekilde çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığıyla birlikte imzalanan iş birliği protokolüne katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, ‘Geleceğe Nefes Kampanyası’ ile 81 ildeki vatandaşlarla birlikte Kasım ayının 11’inde başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal kampanyasında, her vatandaş için 3 fidan olmak üzere 252 milyon fidanın dikimine başladıklarının altını çizdi.

“İklimden daha hızlı değişmemiz gerekiyor”

İklim değişikliğine karşı en büyük kozun ormanlar olduğunu vurgulayan Pakdemirli, “Ülkemiz Akdeniz bölgesinde olması sebebiyle bu iklim değişikliklerinden ve bu hava olaylarının en çok etkilenen ülkeler arasında yer almakta. Bir yandan aşırı yağış ve sellere diğer yandan ısı dalgalarına ve orman yangınlarına, uzun kuraklıklara artık daha fazla şahit olmaya başladık. Önümüzde bir gerçek var, iklimden daha hızlı değişmemiz gerekiyor. İklim değişikliğine karşı aslında elimizde bir tane kozumuz var. O kozumuz ormanlarımız. İklim değişikliğiyle mücadelede ormanlar çok önemli bir yer tutuyor. Dünyada da 2 milyar tondan daha fazla bir karbon emisyonunu, karbondioksiti ormanlar emebiliyor. Bizim orman teşkilatımızın iki tane görevi vardır; biri yeşili korumak diğeri de yeşili büyütmek. Hem yeşil alanlarınızı büyüteceksiniz hem de yeşilinizi koruyacaksınız” ifadelerini kullandı.

Yapılan protokolle hükümlülerin hem topluma yeniden kazandırılması hem de ormanları koruma noktasında insan gücünün artırılacağını söyleyen Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu protokolle; Açık Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlülerin Bakanlığımızca yürütülmekte olan ağaçlandırma, ormanların bakımı, yaşanacak olası orman yangını olaylarına müdahale gibi alanlarda çalıştırılabilmesine imkan tanınmış olacak. Böylece hem ormanları koruma noktasında insan gücümüz artacak hem de yeşilin iyileştirici gücü ile hükümlülerimizin sosyalleşmeleri, meslek sahibi olmaları, topluma yeniden kazandırılmaları konusunda katkı sağlamış olacağız. Diğer taraftan hükümlünün infaz süresi, çalıştığı süreye göre daha da kısalacak. Bu çalışmalarla hükümlü hem kendisine hem çalıştığı kuruma hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olacak.”

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