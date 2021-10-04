Hopa ve Kemalpaşa’da sağanak yağış etkili oldu

Artvin’in Hopa ve Kemalpaşa ilçesinde etkili olan yağış sonrası bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Artvin’in Hopa ve Kemalpaşa ilçesinde dün gece etkili olan yağış sonrası, heyelan ve dere taşkınları meydana geldi. Hopa ilçesinde Orta Hopa, Sugören, Yukarı Kuledibi Mahallesi ve Merkez Kuledibi mahallelerinde sağanak yağış yolları kapadı. Gün ağarmasıyla birlikte Hopa Belediyesi ekipleri yolları temizleyerek ulaşıma açtı.

Sağanak yağışın etkisini gösterdiği Kemalpaşa’da ise Karaosmaniye, Gümüşdere ve Dereiçi köylerinde heyelan yolları kapadı. İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla köy yolları ulaşıma açıldı.