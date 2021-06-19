Veri istasyonunda 14 Haziran’da yükseliş yaşandığını belirterek, dün ’deprem olabilir’ uyarısında bulunan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, "Bu olası bir depremin yavaş yavaş yaklaştığını göstermektedir" demişti. Yakut’un açıklamalarının ardından bugün İstanbul’da 3.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

İstanbul’da saat 15.07’de merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yaptığı araştırmalarla yaşanabilecek depremleri önceden tahmin eden araştırmacı Ahmet Yakut ise dün olabilecek depreme karşı uyarıda bulunmuştu. Yakut, "Bolu Mudurnu’da bulunan istasyonda 14 Haziran günü sağlam bir pik oldu. Yani bu, olası bir depremin yavaş yavaş yaklaştığını göstermektedir. Ya Kuzey Anadolu fay üstünde özellikle batı bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir hareket olacak. Ya da büyük ihtimalle Akdeniz açıklarında 6 veya üzeri bir deprem olabilir. 15 Haziran ve sonrasına dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Önemli bir süredeyiz. Hissedilir bir deprem yakın zamanda olabilir. Ülkemiz Haziran ayında 5 ya da üzeri bir deprem yaşayabilir" ifadelerini kullanmıştı.