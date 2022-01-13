Hisaralan’da dereler cazibe merkezi olacak

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde jeotermal suyun kendi cazibesi ile yeryüzüne çıkışının görülebildiği nadide yerlerden olan ve Türkiye’nin tek yaşayan dikitlerinin bulunduğu Hisaralan termal turizm bölgesi, yapılan çalışmalarla cazibe merkezi olmaya aday.

Hisaralan’da kaynak suların oluşturduğu travertenler bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Yer altı sularında bulunan minerallerin oluşturduğu yüzlerce yıllık dikitler ise özellikle yabancı turistlerin ve jeolojiye meraklı grupların ilgisini çekiyor. Bölgede bulunan 78 metre uzunluğundaki içinden halen su gelen dikitler ise Türkiye’nin tek yaşayan dikitleri olarak anılıyor.

İda Madra Hisaralan Jeoparkı ile doğal güzelliklerin korunması ve bölgenin güzelleştirilerek daha fazla turist çekmesini sağlamak amacıyla çevre düzenleme çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile bölgede toplama deposu oluşturularak, mevcut termal tesisler ve seralara giden sıcak sulardan oluşan boru kirliliğinin önüne geçilecek çalışmada da sona gelindi. Dere yatakları ise doğal taşlar ile ıslah edilerek vatandaşların etrafında oturabilecekleri, sıcak su havuzlarına girebilecekleri alanlar haline getirilecek. Sıradan dere ıslah çalışması yerine içerisinde vatandaşların çeşitli aktiviteler gerçekleştirebileceği alanlar oluşturulacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile kanalizasyon hatları, su hatları revize edilerek dere ıslahları gerçekleştiriliyor. Bölgede bulunan pansiyonlar da değişime ayak uydurmaya başladı. İşletme sahipleri, kendi imkanları doğrultusunda tesislerinde tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Su kaynaklarının ve dikitlerin olduğu bölgelerde ise temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra bölgeye gelen turistlerin de rahatça gezebilecekleri bir rota oluşturulması ve peyzaj için de projelendirme çalışmaları devam ediyor.

Bölgeyi turizm destinasyon merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini ve çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin 98 derece sıcak su kaynaklarının olduğu ve hakikaten coğrafyasıyla yer altındaki su kaynaklarının yeryüzüne çıktığı anda oluşturduğu mükemmel şekillerin olduğu bir alandayız. Ve burada biz Balıkesir’de İda Madra Jeoparkı projesi kapsamında Hisaralan bölgesindeki bu jeotermal kaynakların oluştuğu şekillerin alanındaki jeopark alanının düzenlemesini yapıyoruz. Amacımız insanlar havuzuna girsin, şifa bulsun, jeotermal kaynaklardan yararlansın ama o coğrafyayı da gezsin ve o coğrafyada fotoğraf çeksin ve burada vakit geçirsin arzusundayız. İşte o amaçla burada hem Balıkesir Büyükşehir BASKİ ile birlikte kanalizasyon hatları, su hatları ve dere ıslahları çalışmasına başladık. Ve projemiz kapsamında doğal olarak taştan yapıyoruz bu yapıları. Ve buradaki bu dere ıslahlarıyla beraber sıcak suyun içinde yürünebilecek mekânlar oluşturmak istiyoruz. Dinlenilebilecek, işte yumurta kaynatılabilecek, aktiviteler yapılacak işler istiyoruz“ dedi.